السعودية تستعد لموسم حج بأعداد مماثلة لما قبل جائحة كورونا

وقال الموظف الفلسطيني أحمد الخطيب (40 عامًا) الآتي من غزة: "لا أصدق أنني في مكة".

وتابع مرتديًا ملابس الإحرام البيضاء، وهو يسعى بين الصفا والمروة في المسجد الحرام: "أعيش حلمًا أتمنى ألا ينتهي أبدًا".

وأكد وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، أن بلاده تستعد لاستضافة "أكبر تجمع إسلامي عرفه التاريخ".

وقال في فيديو نشره حساب الوزارة على "تويتر"، إن "السعودية حكومة وشعبًا ترحب بالحجاج في أكبر تجمع إسلامي عرفه التاريخ بأكثر من 2 مليون حاج قادمين من أكثر من 160 دولة".

وفي عام 2019، شارك نحو 2,5 مليون مسلم من جميع أنحاء العالم في مناسك الحج السنوية، لكن تفشي فيروس كورونا أجبر السلطات السعودية على تقليص أعداد الحجاج بشكل كبير، فشارك 60 ألف مواطن ومقيم في المملكة تم تطعيمهم بالكامل في عام 2021، في مقابل بضعة آلاف في عام 2020.

وبدأ الحجاج منذ أكثر من أسبوعين بالتوافد إلى منافذ الحدود السعودية جوًا وبحرًا وبرًا.

وأمس الخميس، كانت شوارع مدينة مكة المكرمة تعج بمئات آلاف الحجاج بملابس الإحرام البيضاء، بينما تواصل الحافلات التي علقت أعلام دول مختلفة، نقل الحجاج إليها.

وقالت المغربية سعاد بن عويس (60 عامًا) بُعيد وصولها برفقة زوجها إلى مطار جدة، إنها تعيش "شعورا عجيبا مليئا بالأحاسيس".

وتابعت بتأثر: "أنا أول مرة أقوم بالحج.. أتمنى أن يسهل ربنا طريقنا".

طريق مكة

ويمثل تنظيم الحج الذي يعد أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، في العادة تحديًا لوجستيًا كبيرًا، إذ تغص خلاله المرافق السعودية والمواقع الدينية بالحجاج.

وقال مسؤول في الهيئة الملكية لمكة المكرمة، فضل عدم كشف هويته، إن السلطات السعودية استحدثت مناطق خدمية جديدة بين مطاعم وحمامات عامة، و450 حافلة نقل عامة جديدة لخدمة الحجاج.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة في فيديو نشرته على "تويتر"، أن استعداداتها تشمل 17 قطارًا مخصصًا لنقل الحجاج من وإلى المواقع المقدسة، تصل قدرتها الإجمالية إلى 72 ألف راكب في الساعة، إضافة إلى 24 ألف حافلة.

وأطلقت السعودية عام 2019 مبادرة "طريق مكة" الرامية لإنجاز كل إجراءات الحجاج في بلدانهم، من أجل تخفيف الضغط على مرافقها وتسهيل عبور الحجاج.