11 مارس يوماً للعلم السعودي
قررت المملكة العربية السعودية تخصيص يوم 11 مارس/آذار من كل عام، ليكون يومًا وطنيًا يتم فيه الاحتفاء بعلم البلاد.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمرًا ملكيًا بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يومًا خاصًا بالعلم، باسم "يوم العلم".
وأوضحت أن الأمر الملكي صدر "انطلاقًا من قيمة العلم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1139هـ الموافق 1727م، والذي يرمز بشهادة التوحيد التي تتوسطه إلى رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها هذه الدولة المباركة، ويرمز بالسيف إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة".
وأضافت أنه "على مدى نحو ثلاثة قرون كان هذا العلم شاهدًا على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية، واتخذ منه مواطنو ومواطنات هذا الوطن راية للعز شامخة لا تُنكّس، وإيمانًا بما يشكله العلم من أهمية بالغة بوصفه مظهرًا من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزًا للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية".
وأشار نص الأمر الملكي لكون "يوم 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م، هو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ العلم بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء".
وينص نظام العلم الذي صدر أول مرة قبل نصف قرن، وأجريت عليه تعديلات، على ضوابط استخدام شعار الدولة، وتحديد العقوبات للمخالفين، وزيادة حماية العلم من التعدي أو الإهمال، ومعالجة استعمال شعار الدولة لأغراض تجارية أو لأي غرض آخر.
ويتضمن نظام العلم في المملكة، عقوبات بالحبس والغرامة المالية على من يقوم بإسقاط أو إهانة العلم الوطني.