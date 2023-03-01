11 مارس يوماً للعلم السعودي

قررت المملكة العربية السعودية تخصيص يوم 11 مارس/آذار من كل عام، ليكون يومًا وطنيًا يتم فيه الاحتفاء بعلم البلاد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمرًا ملكيًا بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يومًا خاصًا بالعلم، باسم "يوم العلم".