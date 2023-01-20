بن فرحان: نسعى لإيجاد طريقة تنهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا بالمفاوضات
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تهدف إلى إيجاد طريقة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالجلوس على طاولة المفاوضات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الرياض تعمل مع موسكو للحفاظ على سعر النفط مستقرا نسبيا.
وأوضح بن فرحان في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي في سويسرا، إن السعودية "مستمرة في التعامل مع روسيا وأوكرانيا، وهدفنا الرئيسي هو إيجاد طريقة لإنهاء الصراع بالجلوس على طاولة المفاوضات".
وأضاف: "نحن نشطون للغاية ومنخرطون مع كل من روسيا وأوكرانيا وأيضا مع كل شخص مهتم بهذا الصراع، للدفع في الاتجاه الصحيح الذي يؤدي في النهاية إلى إنهاء الصراع من خلال المفاوضات".
وتابع أن السعودية تبحث مع روسيا إبقاء أسعار النفط مستقرة نسبيا.
وقال: "لدينا شراكة مهمة للغاية مع روسيا بشأن أوبك+، وهي شراكة أمنت الاستقرار في سوق النفط، وهي شراكة مهمة بالنسبة لنا لا تزال مصدرا رئيسيا لإيراداتنا، وهي مهمة أيضا للمجتمع الدولي".
وأضاف: "نرى مصادر طاقة أخرى تشهد تقلبات كبيرة في الأسعار وقد تمكنا من الحفاظ على استقرار النفط نسبيا".
وأكد بالقول: "سنتعامل مع روسيا بشأن ذلك، وبشأن العثور على طريقة لحل الصراع" في أوكرانيا.
واستطرد بالقول: "لدينا قضايا أخرى مع روسيا نعمل عليها، ونعمل كذلك مع أوكرانيا فهي شريك تجاري كبير بالنسبة لنا".
وبشأن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أكد وزير الخارجية السعودي، أن الرياض لديها "علاقة قوية مع واشنطن، ونعمل معا بشكل وثيق في العديد من المجالات، لكن من حق كل دولة الاهتمام بمصالحها الوطنية".
من جانب آخر، أكد الأمير فيصل بن فرحان، أن الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية سيكون شرطا مسبقا لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.
وقال: "قلنا باستمرار إننا نعتقد أن التطبيع مع إسرائيل هو شيء يصب في مصلحة المنطقة إلى حد كبير، ومع ذلك ، فإن التطبيع الحقيقي والاستقرار الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال إعطاء الأمل للفلسطينيين، من خلال منح الفلسطينيين الكرامة".