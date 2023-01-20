بن فرحان: نسعى لإيجاد طريقة تنهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا بالمفاوضات

وأوضح بن فرحان في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي في سويسرا، إن السعودية "مستمرة في التعامل مع روسيا وأوكرانيا، وهدفنا الرئيسي هو إيجاد طريقة لإنهاء الصراع بالجلوس على طاولة المفاوضات".

وأضاف: "نحن نشطون للغاية ومنخرطون مع كل من روسيا وأوكرانيا وأيضا مع كل شخص مهتم بهذا الصراع، للدفع في الاتجاه الصحيح الذي يؤدي في النهاية إلى إنهاء الصراع من خلال المفاوضات".