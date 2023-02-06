محمد بن سلمان يؤكد وقوف السعودية مع تركيا لتجاوز كارثة الزلزال
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، وقوف المملكة مع الجمهورية التركية ومساندتها لها لتجاوز هذه الكارثة الطبيعية التي ألمت بها متمثلة في الزلزال الأخير.
وقدم بن سلمان، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التعازي للرئيس التركي ولشعب تركيا وأهالي ضحايا الزلزال الذي تعرضت له البلاد، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الرئيس التركي أردوغان عبّر عن شكره وتقديره لولي العهد على ما عبّر عنه من مشاعر أخوية نبيلة، مقدرًا وقوف المملكة إلى جانب تركيا في هذا الظرف الصعب.
وتسبب زلزال مدمر في مقتل أكثر من 2600 شخص في تركيا وشمال غرب سوريا، الاثنين، في حين زادت برودة الطقس الشتوي من محنة الآلاف من الجرحى والمشردين وأعاقت جهود البحث عن ناجين.
ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة ليسوي بنايات سكنية بالأرض ويشيع المزيد من الدمار في مدن سورية مزقتها سنوات الحرب.
وكان الزلزال الذي وقع قبل طلوع شمس اليوم هو الأسوأ الذي تشهده تركيا خلال القرن الجاري، وتلاه زلزال آخر كبير عند الظهيرة بقوة 7.7 درجة.
وأعاق ضعف شبكة الإنترنت وتضرر الطرق التي تربط بين بعض المدن الأكثر نكبة بالزلزال في جنوب تركيا، الذي يقطنه الملايين، جهود تقييم حجم الخسائر.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يستعد لانتخابات صعبة في مايو أيار، إن ما حدث كارثة تاريخية وأسوأ زلزال يضرب تركيا منذ عام 1939، لكنه قال إن السلطات تبذل كل ما في وسعها.