محمد بن سلمان يؤكد وقوف السعودية مع تركيا لتجاوز كارثة الزلزال

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، وقوف المملكة مع الجمهورية التركية ومساندتها لها لتجاوز هذه الكارثة الطبيعية التي ألمت بها متمثلة في الزلزال الأخير.

وقدم بن سلمان، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التعازي للرئيس التركي ولشعب تركيا وأهالي ضحايا الزلزال الذي تعرضت له البلاد، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الرئيس التركي أردوغان عبّر عن شكره وتقديره لولي العهد على ما عبّر عنه من مشاعر أخوية نبيلة، مقدرًا وقوف المملكة إلى جانب تركيا في هذا الظرف الصعب.