رؤساء وفود الدول المشاركة بالاجتماع الوزاري يتوافدون إلى جدة

ويترأس الاجتماع الوزاري وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث يناقش الاجتماع مشروع جدول أعمال قمة القادة، والنظر في مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها في قمة القادة يوم الجمعة المقبل 19 مايو 2023، بالإضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين العربية والدولية، بحسب بيان وكالة الأنباء السعودية "واس".