السعودية تدين اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين في الضفة الغربية

وأعربت الوزارة عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأمس الثلاثاء، أعلنت مصادر فلسطينية "استشهاد 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مخيم جنين" في وقت سابق، وسط اشتباكات عنيفة مع فلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد 3 فلسطينيين، على الأقل، وإصابة 10 آخرين، خلال اقتحام مخيم جنين من جانب الاحتلال".

من جهتها، زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه "تمت تصفية عدد من المسلحين، بينهم منفذ عملية حوارة التي قُتل فيها مستوطنان قبل أيام"، بينما لم تؤكد مصادر أخرى ذلك حتى الآن.