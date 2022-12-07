الرئيس الصيني شي جين بينغ يصل إلى السعودية

أفادت وسائل إعلام صينية بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ وصل إلى السعودية عصر اليوم الأربعاء، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيزور المملكة بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز من 7 إلى 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مؤكدة أن الدعوة تأتي تعزيزًا للعلاقات التاريخية والشراكة الإستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية الصين الشعبية.

وحسب الوكالة، ستنعقد خلال فترة الزيارة قمة سعودية صينية في العاصمة الرياض، برئاسة العاهل السعودي وبحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.