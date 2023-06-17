رئيسي يؤكد لبن فرحان ترحيبه بعودة العلاقات بين إيران والسعودية

رحب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، السبت، بعودة العلاقات بين السعودية وإيران، مشيرا إلى أن "أعداء المسلمين فقط، مستاؤون من تطور العلاقات بين البلدين".

وقال رئيسي خلال لقائه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في القصر الرئاسي بطهران، إن إيران ليس لديها أي عقبات أمام تطوير العلاقات مع الدول الإسلامية، مشيرا إلى أن هذه الدول رحبت باستئناف العلاقات بين البلدين.

وأضاف رئيسي، أن هناك قضايا ومشكلات مختلفة في منطقتنا أصبحت مصدر معاناة للأمة الإسلامية، مشيرا إلى أنه بالتعاون والحوار بين دول المنطقة يمكن التغلب على هذه المشاكل، وليس هناك حاجة لتدخل الغرباء في هذا الموضوع، بحسب بيان صادر عن موقع الرئاسة الإيرانية.