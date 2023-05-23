من هو علي رضا عنايتي؟

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الإثنين، تعيين علي رضا عنايتي سفيرًا لطهران لدى السعودية.

وجاءت هذه الخطوة عقب اتفاق بين طهران والرياض، في 6 أبريل/ نيسان الماضي، حيث توسطت الصين في حل خلاف سياسي امتد لسنوات بين البلدين.

ويعتبر علي رضا عنايتي، دبلوماسيا بارزا شغل عدة مناصب دبلوماسية في العقود الثلاثة الماضية، حيث تم تعيينه في الفترة بين 2013-2018 سفيرا لإيران في باكستان، وكان ممثل بلاده في المفاوضات ذات الصلة بتفاهم جنيف 2012.