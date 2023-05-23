من هو علي رضا عنايتي؟
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الإثنين، تعيين علي رضا عنايتي سفيرًا لطهران لدى السعودية.
وجاءت هذه الخطوة عقب اتفاق بين طهران والرياض، في 6 أبريل/ نيسان الماضي، حيث توسطت الصين في حل خلاف سياسي امتد لسنوات بين البلدين.
ويعتبر علي رضا عنايتي، دبلوماسيا بارزا شغل عدة مناصب دبلوماسية في العقود الثلاثة الماضية، حيث تم تعيينه في الفترة بين 2013-2018 سفيرا لإيران في باكستان، وكان ممثل بلاده في المفاوضات ذات الصلة بتفاهم جنيف 2012.
وكان عنايتي مسؤولا عن السفارة الإيرانية في الكويت مايو 2013، قبل أن يشغل منصب سفير إيران في الكويت، كما شغل مناصب دبلوماسية في العراق وليبيا وإندونيسيا وأفغانستان.
وشغل عنايتي منصب المدير العام لإدارة الخليج العربي بوزارة الخارجية. وبدأ العمل في الوزارة العام 1974، وتقلد العديد من المناصب كمدير الإدارة السياسية في وزارة الخارجية.
ولد علي رضا عنايتي العام 1962 بقرية في محافظة زنجان، وهو حاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة الإمام الصادق في العام 1989، وحاصل أيضًا على شهادة الدكتوراة في الأدب العربي من جامعة طهران في العام 2012.