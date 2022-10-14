السعودية تدعو مجلس الأمن لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

دعت المملكة العربية السعودية، مجلس الأمن، إلى تصنيف الميلشيات الحوثية جماعة إرهابية، مؤكدة أيضا على ضرورة "مقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها".

جاء ذلك في كلمة المملكة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة، يوم الخميس، حول الأوضاع في الشرق الأوسط (اليمن)، والتي ألقاها مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل.

وأشار الواصل إلى "ما أعلنت عنه مليشيا الحوثي عن رفضها لمقترحات المبعوث الخاص للأمين العام لتمديد الهدنة في اليمن".

وأضاف أنه "للمرة الأولى يصدر مجلس الأمن بيانا شديد اللهجة الأسبوع الماضي، يحمل جماعة الحوثي مسؤولية إعاقة عملية التوصل إلى اتفاق تمديد الهدنة، ويطالب الحوثي بوقف العمليات الاستفزازية والعسكرية في المنطقة واليمن والبحر الأحمر، ويدعوها إلى العودة إلى طاولة الحوار".

وشدد أنه وفي ظل "رفض المليشيات الحوثية كافة الحلول الرامية للتوصل إلى حل سلمي، وإصرارها على عدم الاستجابة للأصوات التي تنشد السلام والاستقرار لليمن، يتوجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن تحديدا أن يعيد النظر في تلك الجماعة المتطرفة التي تختطف مستقبل اليمن بأسره".

وأكد أنه "حان الوقت بأن يتم تصنيف تلك المليشيا الحوثية كمجموعة إرهابية، وأن يتم مقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها".

واعتبر أن "ممارسة المليشيات الحوثية المتطرفة ورفضها للمقترحات التي قدمها المبعوث الخاص الهادفة لتمديد الهدنة، ليست سوى مرحلة من المراحل المظلمة التي بدأت في عام 2014 عندما قادت تلك المليشيات انقلابا على الحكومة الشرعية".

ونوه مندوب السعودية إلى لدى الأمم المتحدة، إلى العديد من الممارسات والانتهاكات الحوثية، مثل "عرقلة إصلاح ناقلة ممتلئة بالنفط (صافر)، وتجنيد الأطفال ونشر الألغام، وتهريب الأسلحة غير المشروعة، والاستيلاء على المساعدات الإنسانية، واستهداف البنى المدنية والتحتية للدول المجاورة بالطائرات المفخخة".

وأكد الواصل، أنه وإزاء كل تلك الممارسات، فإن جماعة الحوثي "ليست مسالمة إطلاقا ولا تهتم بمصلحة الشعب اليمني، وهي باختصار جماعة إرهابية وفق ما ورد في قرار مجلس الأمن 2624".

وعبر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ، يوم الخميس، عن أسفه لعدم تجديد الهدنة في اليمن، مؤكدا أن "العودة إلى الحرب ستعني تجديد وزيادة معاناة المدنيين اليمنيين".

وقال غروندبيرغ في إحاطة أمام مجلس الأمن: "نأسف لعدم توصل الأطراف في اليمن إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة وتوسيعها"، مجددا الدعوة إلى "وقف مستمر لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين".

وأشاد المبعوث الأممي بما أسماه "ضبط النفس الذي أبدته الأطراف منذ انتهاء الهدنة" في الثاني من أكتوبر الجاري، كما حث الجانبين على "إظهار القيادة والمرونة اللازمتين للتوصل إلى اتفاق موسع"، وفق قوله.

وكان رئيس وفد التفاوض الحوثي محمد عبد السلام، قد استبق إحاطة المبعوث الأممي، بإعلانه انهيار الهدنة.