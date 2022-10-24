تعليق مثير من وليد الفراج بعد انتصارعبدالرزاق حمدالله في شكواه ضد النصر (صورة)

وواصل: "قرار الفيفا الذي وصل نادي الاتحاد اليوم يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن نادي الاتحاد ناد عظيم في تاريخه وأخلاقه واحترامه للمنافسة الشريفة ولم ولن يكون محرضا طوال تاريخه. مبروك الحقيقة لكل الاتحاديين ولرئيسهم المقاتل أنمار الحائلي".

وكان النصر قد أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إنهاء عقد حمدالله، وقال في بيان رسمي: "أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. يحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي انضم حمدالله البالغ من العمر 31 عاما لنادي الاتحاد في صفقة انتقال حر.

وأعلن نادي الاتحاد الشهر الماضي أن مركز التحكيم الرياضي قرر تعليق عقوبة إيقاف تم توقيعها على المهاجم المغربي بسبب شكوى النصر ضد مهاجمه السابق والاتحاد.