تعليق مثير من وليد الفراج بعد انتصارعبدالرزاق حمدالله في شكواه ضد النصر (صورة)
علق الإعلامي الشهير وليد الفراج مقدم برنامج "أكشن مع وليد" على خسارة نادي النصر السعودي قضيته ضد لاعبه المغربي السابق عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد الحالي، ودفعه مبلغا ماليا للاعب.
وقال الإعلامي محمد البكيري إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حكم، اليوم الإثنين، بتعويض فسخ نادي النصر السعودي لعقد النجم المغربي بدفع النادي للاعب مبلغ 5 ملايين يورو.
وقال الفراج عبر حسابه على موقع "تويتر" وهو يحمل قميص اللاعب في الاتحاد في تعليقه على قرار الفيفا: "5 مليون يورو.. 18 مليون و547 ألف و968 ريال سعودي. صحتين على قلبك يا كابتن" مع رمز قلب والدعاء للاعب.
وأضاف الفراج في تغريدة ثانية: "لم أشك في لحظة أن أي جهة رياضية قضائية لن تقبل تسجيلات غير شرعية لم يتم التأكد من توقيتها وسياق كلامها، الفيفا اليوم أصدر قرارا يعد درسًا قانونيا لكافة اللجان القضائية الرياضية السعودية.. مبروك لنادي الاتحاد ومبروك حمدالله".
وتابع: "القضايا القانونية ليست بطولات، ممكن تكسب ممكن تخسر حسب ملفك القانوني ومدى قوته، الأهم لجماهير كرة القدم هو ما يحدث داخل الملعب، تفوز، تحقق بطولات، جماهيرك تستمتع بانتصاراتك، الأمور الأخرى كلها مهدئات ومسكنات لا تؤثر في المدرجات العاشقة للذهب لا الورق".
وواصل: "قرار الفيفا الذي وصل نادي الاتحاد اليوم يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن نادي الاتحاد ناد عظيم في تاريخه وأخلاقه واحترامه للمنافسة الشريفة ولم ولن يكون محرضا طوال تاريخه. مبروك الحقيقة لكل الاتحاديين ولرئيسهم المقاتل أنمار الحائلي".
وكان النصر قد أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إنهاء عقد حمدالله، وقال في بيان رسمي: "أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. يحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي انضم حمدالله البالغ من العمر 31 عاما لنادي الاتحاد في صفقة انتقال حر.
وأعلن نادي الاتحاد الشهر الماضي أن مركز التحكيم الرياضي قرر تعليق عقوبة إيقاف تم توقيعها على المهاجم المغربي بسبب شكوى النصر ضد مهاجمه السابق والاتحاد.
وكان النصر قد أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إنهاء عقد حمدالله، وقال في بيان رسمي: "أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. يحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي انضم حمدالله البالغ من العمر 31 عاما لنادي الاتحاد في صفقة انتقال حر.
وأعلن نادي الاتحاد الشهر الماضي أن مركز التحكيم الرياضي قرر تعليق عقوبة إيقاف تم توقيعها على المهاجم المغربي بسبب شكوى النصر ضد مهاجمه السابق والاتحاد.
وقال نادي الاتحاد في بيان على موقع "تويتر": ""تلقى النادي خطابا من مركز التحكيم الرياضي السعودي يفيد بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق اللاعب عبدالرزاق حمدالله. وبذلك يحق للاعب المشاركة مع الفريق في المباريات".
وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي قد قررت في الثاني من أغسطس/ آب الماضي إيقاف المغربي حمدالله 4 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال (80 ألف دولار)؛ بسبب دعوى النصر بعدم مشروعية تفاوض المهاجم مع الاتحاد.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه بعض المصادر المحلية إلى أن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي يتحرك لتجديد عقد حمدالله وحسم الأمور معه خلال الأسابيع المقبلة، قبل دخوله الفترة الحرة من عقده.
وأشارت إلى أن حمدالله سيدخل فترة الـ6 أشهر الحرة من عقده في نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث ينتهي عقده في يونيو/حزيران 2023.