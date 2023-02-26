ابن فرحان يؤكد حرص السعودية على التوصل لحل سلمي للحرب في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، "حرص المملكة بشكل كبير على دعم كل ما من شأنه الإسهام في خفض حدة التوتر والتصعيد والوصول لحل سلمي للحرب في أوكرانيا".

وقال خلال كلمة له، ألقاها على هامش زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف: "نحن في المملكة العربية السعودية لدينا قناعة راسخة بأن أي نهاية للحرب يجب أن تكون بالحوار وعلى طاولة الحوار في إطار مبادئ القانون الدولي وسيادة الدول".

وأضاف بن فرحان: "لهذا سوف نستمر في العمل مع كافة الأطراف للبحث عن فرص الوصول إلى هكذا تسوية، ومن هذا الاهتمام بمعالجة المواضيع الناتجة عن الحرب ومنها ما تم من وساطة من جانب ولي العهد بشأن أسرى الحرب، ونشكر الجانب الأوكراني على تعاونهم وتسهيل المهمة".