ابن فرحان يؤكد حرص السعودية على التوصل لحل سلمي للحرب في أوكرانيا
أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، "حرص المملكة بشكل كبير على دعم كل ما من شأنه الإسهام في خفض حدة التوتر والتصعيد والوصول لحل سلمي للحرب في أوكرانيا".
وقال خلال كلمة له، ألقاها على هامش زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف: "نحن في المملكة العربية السعودية لدينا قناعة راسخة بأن أي نهاية للحرب يجب أن تكون بالحوار وعلى طاولة الحوار في إطار مبادئ القانون الدولي وسيادة الدول".
وأضاف بن فرحان: "لهذا سوف نستمر في العمل مع كافة الأطراف للبحث عن فرص الوصول إلى هكذا تسوية، ومن هذا الاهتمام بمعالجة المواضيع الناتجة عن الحرب ومنها ما تم من وساطة من جانب ولي العهد بشأن أسرى الحرب، ونشكر الجانب الأوكراني على تعاونهم وتسهيل المهمة".
وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد استقبل، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والوفد المرافق له، في مقر الرئاسة بالعاصمة كييف، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وعلى هامش الزيارة، التقى الوزير السعودي بنظيره الأوكراني وزير ديميترو كوليبا، وتم مناقشة مستجدات الأزمة في أوكرانيا، مع التأكيد على دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية، ودعم جميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا.
وجرى خلال اللقاء التوقيع على اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 400 مليون دولار بين المملكة وأوكرانيا، بحضور الوزير بن فرحان ومدير مكتب زيلينسكي.
وتتضمن الاتفاقية برنامج تعاون مشترك لتقديم مساعدات إنسانية من المملكة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.
وقال بن فرحان: "أجرينا محادثات بناءة مع الرئيس الأوكراني تركزت على مجالات التعاون بين بلدينا بحكم علاقة الصداقة القديمة بين البلدين، تركزت بالأساس على سبل التخفيف من هذه الأزمة وسبل التعامل معها".
وأضاف: "توجيه القيادة أتى بتقديم حزمتين من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا بمبلغ إجمالي 410 مليون دولار، وقد وقعنا على اتفاقيتين تؤسسان لتسليم هذه الإعانات ونأمل أن تكون عونا لتخفيف معاناة الشعب الأوكراني في هذه الأزمة الإنسانية".