وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان الخطوات المقبلة لاتفاق بلديهما

ووفق الوكالة، فقد "جرى خلال الاتصال بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه مؤخراً مع جمهورية الصين الشعبية".