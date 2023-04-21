وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان الخطوات المقبلة لاتفاق بلديهما
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان الخطوات المقبلة المتعلقة بالاتفاق الأخير بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الوزير بن فرحان تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره عبداللهيان، حيث تبادل الجانبان التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
ووفق الوكالة، فقد "جرى خلال الاتصال بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه مؤخراً مع جمهورية الصين الشعبية".