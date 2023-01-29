احتفاء بجميل الحجيلان.. دبلوماسي عاصر جميع ملوك السعودية بذاكرة عمرها 100 عام
تحتفي النخب السعودية هذه الأيام، ببلوغ الأكاديمي جميل إبراهيم الحجيلان، مئة عام من العمر ولا تزال ذاكرته متقدة وتجذب ضيوفاً كثرا على الدوام لمجلسه بهدف الاستماع لتاريخ طويل عاصره الرجل منذ عمل مع الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، ومن بعده جميع أبنائه الملوك.
ويعد الحجيلان أحد أقدم المسؤولين السعوديين البارزين الأحياء، حيث شغل في مسيرة حياته الطويلة مهام كثيرة بينها وزارتا الإعلام والصحة، وأمين عام لمجلس التعاون الخليجي، وسفير لبلاده في عدة عواصم.
ويستعد الرجل -الذي ولد وبدأ حياته في سوريا، وأكمل دراسته في مصر، قبل أن يكون مترجماً للملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، ومن ثم يستعين به أبناؤه الملوك من بعده في مهام كثيرة- لإصدار مذكراته بعد سنوات من عكفه على تدوينها.
وكشف زياد الدريس، وهو كاتب وإعلامي سعودي على علاقة وثيقة مع الحجيلان، أن مذكرات الحجيلان في مرحلة الطباعة حاليًا، لتنتهي سنوات من العمل عليها وتنقيحها.
ونشرت العديد من وسائل الإعلام، جزءاً من المذكرات، عبر استضافة الحجيلان نفسه في لقاءات تلفزيونية، أو عبر حديث من اطلع على تلك المذكرات.
ونشرت مجلة "اليمامة" السعودية، في أحدث أعدادها، مقالاً يتحدث عن الحجيلان تحت عنوان "التاريخ يستضيفنا عند جميل الحجيلان"، حيث روى الدريس جانباً من حياة ذلك المسؤول الذي عاصر 7 ملوك سعوديين.
وجاء المقال بعد زيارة الدريس لمنزل الحجيلان لتهنئته بإتمامه 100عام من عمره، ومن ثم نشره صورًا من تلك الزيارة جمعته بصاحب المنزل الذي يحظى بمكانة كبيرة في المملكة، وتحرص النخب السعودية على الاستفادة من تجربته المهنية الثرية.
ومما أورد الدريس في مقاله: "في حضرة الشيخ جميل الحجيلان الذي هو بمثابة سجل راصد وراسخ لتاريخ المملكة والمنطقة وهو الذي أتم مئة عام هجري .. ولا يزال .. يتمتع بذاكرته العامرة بالتجارب والمعلومات التي اكتسبها من تعليمه المتميز في الشام".
وأضاف: "كان جده ووالداه قد هاجروا إليها من بريدة القصيم ضمن من تنقلوا في رحلات العقيلات ثم عادوا هم وغيرهم إلى بلادهم التي توحدت واستقرت وبدأت في حينها خطوات البناء والنماء والرخاء وكان أبو عماد قد استوفى تعليمه الجامعي في كلية الحقوق في عهد الملكية في مصر".
وتابع: "سيرة معالي الشيخ جميل الحجيلان وذاكرته المتقدة جعلتنا نجلس منصتين إلى سفر حي يقلب أوراق حياته وتنقلاته وتحولاته في الزمان والمكان بين الداخل والخارج ويروي تجاربه ومكتسباته بينما نحن متسمرون ننصت كما لو أننا نشاهد فيلماً حياً عن مجريات الأحداث السياسية والاجتماعية في الداخل أو في المحيط الإقليمي والدولي".
من هو جميل الحجيلان؟
رغم أن شهادة ميلاد الحجيلان تنسب مولده إلى مدينة بريدة السعودية في منطقة القصيم، عام 1929، إلا أنه ولد وعاش طفولته وبداية شبابه في مدينة دير الزور السورية، حيث كان استقرار عائلته التي تعمل في تربية وتجارة الخيول.
إذ اختار الأب إبراهيم نسب مولد طفله جميل إلى مسقط رأس العائلة في بريدة، خلال تسجيله بشكل رسمي في السفارة السعودية في دمشق، حيث إن تواجدهم في سوريا مع عوائل سعودية أخرى يرتبط بظروف العمل والتجارة.
سافر من سوريا إلى مصر لإكمال دراسته الثانوية والجامعية، وتخرج من كلية الحقوق من جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حالياً) عام 1950، ليكون من أوائل الخريجين السعوديين الذين تولوا فيما بعد العديد من المناصب القيادية الرفيعة في البلد الخليجي.
بدء حياته المهنية بعد أشهر من تخرجه، حيث تم تعيينه في وزارة الخارجية، وفي تاريخ 20 أبريل/ نيسان 1952، حضر بصفته مترجماً للملك عبدالعزيز آل سعود خلال لقائه مع وزير الخارجية الإسباني، إذ إنه يتقن الفرنسية كونه حصل في مصر على شهادة الثانوية العامة، قسم اللغة الفرنسية.
توفي الملك عبدالعزيز آل سعود بعد ذلك اللقاء بعام ونصف العام تقريباً، فيما بدأت رحلة الحجيلان مع المناصب الرفيعة، حيث استعان به ملوك السعودية في العديد من المهام، بدءاً من تعيينه في سفارات الرياض في طهران وكراتشي ومن ثم تعيينه عام 1961 سفيراً في دولة الكويت فور حصولها على الاستقلال.
وفي محطات حياته الدبلوماسية، شغل الحجيلان أيضاً منصب سفير الرياض لدى ألمانيا الاتحادية بين 1973 و1976، وسفيراً في فرنسا بين عامي 1976 و1996، وأمينًا عامًا لمجلس دول التعاون الخليجي.
وضمت قائمة مهامه الحكومية تعيينه عام 1961، مديراً عاماً للإذاعة والصحافة والنشر بمرتبة وكيل وزارة، ومن ثم تم تعيينه عام 1963، وزيراً للإعلام، وهو أول سعودي يعين وزيراً للإعلام في تاريخ المملكة.
وفي العام 1970، تم تعيينه وزيراً للصحة مع احتفاظه بحقيبة وزارة الإعلام قبل أن يتفرغ لوزارة الصحة 1974.
عاصر الحجيلان في مسيرته المهنية أحداثاً عالمية كثيرة، بينها حروب واضطرابات واستقلال دول، مثل الحروب العربية الإسرائيلية، والحرب العراقية الإيرانية، وانهيار الاتحاد السوفييتي، وسقوط جدار برلين، وشهد تحول بلاده إلى قوة سياسية واقتصادية إقليمية.
ومما يرويه في مذكراته كيف رد الملك سعود على إحدى برقياته عندما كان سفيراً لدى الكويت، والتي نقل فيها طلب أمير الكويت حينها الشيخ عبدالله السالم الصباح، بإبلاغ الملك سعود أن فريقاً من الفنيين التابعين لحكومة الكويت سيقوم بمسح استقصائي لمكامن المياه في الكويت، وقد يضطر هؤلاء الفنيون لتجاوز الحدود الكويتية - السعودية لعدة كيلومترات داخل المملكة.
وجاء رد الملك سعود بالقول: "أخبروا سمو الأخ الشيخ عبدالله ترحيبنا بالفريق الفني في أي مكان في المملكة، حتى لو أراد البحث في مدينة الرياض عن الماء للكويت".