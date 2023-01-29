احتفاء بجميل الحجيلان.. دبلوماسي عاصر جميع ملوك السعودية بذاكرة عمرها 100 عام

ويستعد الرجل -الذي ولد وبدأ حياته في سوريا، وأكمل دراسته في مصر، قبل أن يكون مترجماً للملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، ومن ثم يستعين به أبناؤه الملوك من بعده في مهام كثيرة- لإصدار مذكراته بعد سنوات من عكفه على تدوينها.

وكشف زياد الدريس، وهو كاتب وإعلامي سعودي على علاقة وثيقة مع الحجيلان، أن مذكرات الحجيلان في مرحلة الطباعة حاليًا، لتنتهي سنوات من العمل عليها وتنقيحها.

ونشرت العديد من وسائل الإعلام، جزءاً من المذكرات، عبر استضافة الحجيلان نفسه في لقاءات تلفزيونية، أو عبر حديث من اطلع على تلك المذكرات.

ونشرت مجلة "اليمامة" السعودية، في أحدث أعدادها، مقالاً يتحدث عن الحجيلان تحت عنوان "التاريخ يستضيفنا عند جميل الحجيلان"، حيث روى الدريس جانباً من حياة ذلك المسؤول الذي عاصر 7 ملوك سعوديين.

وجاء المقال بعد زيارة الدريس لمنزل الحجيلان لتهنئته بإتمامه 100عام من عمره، ومن ثم نشره صورًا من تلك الزيارة جمعته بصاحب المنزل الذي يحظى بمكانة كبيرة في المملكة، وتحرص النخب السعودية على الاستفادة من تجربته المهنية الثرية.