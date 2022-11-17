ولي العهد السعودي: نسعى للتعاون مع كوريا الجنوبية لتعزيز القدرات الدفاعية

في ذات الإطار، نقل بيان صادر عن القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية عن الرئيس يون سوك يول أنه عبّر لولي العهد السعودي عن أمله في أن يقوم البلدان بتوسيع التعاون في مشروع نيوم وصناعة الدفاع وقطاعات الطاقة، ووصف المملكة بأنها "شريك رئيسي لبلاده في الاقتصاد وأمن الطاقة".

ونقلت وكالة "رويترز" عن القصر الرئاسي قوله: "ولي العهد السعودي يبدي دعمه لسياسة كوريا الجنوبية في ما يتعلق بكوريا الشمالية ويندد بالتجارب الصاروخية التي تجريها بيونجيانج".

وكان الأمير محمد بن سلمان قد وصل إلى سيول، الأربعاء، ومن المقرر أن يجتمع مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الخميس.

من جانبها، قالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية، إن "من المخطط أن يلتقي قادة الأعمال الكوريون بولي عهد المملكة في سيئول بعد ظهيرة اليوم لمناقشة التعاون في مجال الأعمال، بما يشمل بناء مدينة ضخمة على طراز مستقبلي".

وسيكون الرئيس التنفيذي لسامسونغ للإلكترونيات لي جيه-يونغ، ورئيس مجموعة "إس كيه"، جيه تيه-وون ورئيس هيونداي موتور إيسون جونغ من بين رجال الأعمال الذين سيلتقون بولي العهد في فندق في سيئول.

وبحسب الوكالة، تسعى الشركات الكورية للمشاركة والفوز بعقود بناء في مشروع "نيوم" السعودي بقيمة 500 مليار دولار، بهدف بناء مدينة آلية ومستدامة تديرها الروبوتات وتعمل بالطاقة الشمسية، في محافظة تبوك شمال غرب المملكة.