طائرة مساعدات سعودية تصل إلى مطار بورتسودان
ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الطائرة الإغاثية الثامنة التي أرسلتها الرياض وصلت إلى مطار بورتسودان الدولي اليوم الإثنين.
وأوضحت الوكالة أن الطائرة الإغاثية تحمل على متنها 30 طنًّا من السلال الغذائية والمواد الطبية.
وأشارت الوكالة إلى أن إرسال الطائرة إلى السودان يأتي ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني.
وفي السابع من أيار/ مايو الجاري، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًّا.