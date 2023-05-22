طائرة مساعدات سعودية تصل إلى مطار بورتسودان

وأشارت الوكالة إلى أن إرسال الطائرة إلى السودان يأتي ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني.

وفي السابع من أيار/ مايو الجاري، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًّا.