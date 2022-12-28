السعودية تكشف تفاصيل 18 قضية فساد جديدة بملايين الريالات

كشفت السلطات في المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء، عن 18 قضية فساد جديدة، باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" النشطة في حملة حكومية مستمرة منذ سنوات ضد الفساد في المملكة.

وأوضحت الهيئة الحكومية أن "بين المتورطين في قضايا الفساد الجديدة التي يجري استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، طبيبين تبلغ قيمة المبالغ في قضيتهما 87 مليون ريال".

كما أن من بينها؛ قضية موظف متقاعد في حسابه البنكي 81 مليون ريال، وموظف اشترك في إصدار بطاقات شخصية (هوية وطنية) ليتم بيعها فيما بعد.

وأوردت "نزاهة" تفاصيل القضايا الجديدة في بيان، حيث تضمنت القضية الأولى "إيقاف طبيبين استشاريين لقيامهما بإعداد تقارير طبية تتضمن إجراءهما نحو 19 ألف عملية جراحية لم يقوما بها".

وأشارت إلى أن "الطبيبين طالبا المستشفيات التي يعملان فيها بمبلغ 87 مليون ريال مقابل تلك العمليات، ودفعهما مبالغ لأطباء غير مصرح لهم بإجراء عمليات جراحية للقيام بتلك العمليات نيابة عنهما".

أما القضية الثانية فتتمثل "بإيقاف موظف متقاعد من أمانة إحدى المناطق، لحصوله خلال فترة عمله في قسم تخطيط المدن في الأمانة على مبالغ مالية مقابل اعتماد مخططات في المحافظة، وعدم تقديمه ما يثبت مشروعية مصدر الإيداعات النقدية بحساباته البنكية التي بلغت قرابة 81 مليون ريال".

إلى ذلك، "تم إيقاف موظف سابق في بلدية فرعية في إحدى المناطق لقيامه بترسية مشاريع بقيمة 10,944,387 ريالا بطريقة غير نظامية على كيان تجاري هو مالكه الفعلي".

وأكدت الهيئة أن "القضية الرابعة كانت بالتعاون مع وزارة الداخلية حيث تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل في شرطة إحدى المحافظات لاستيلائه على مبلغ 755,900 ريال".