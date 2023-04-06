بالفيديو.. مصافحة تاريخية في بكين بين وزير خارجية السعودية وإيران
التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الخميس، في العاصمة الصينية بكين.
وبحسب التلفزيون السعودي الرسمي، فإن وزيري خارجية السعودية وإيران بحثا في اجتماع بكين إعادة فتح السفارات وتبادل السفراء.
وأكد وزيرا خارجية السعودية وإيران على إتمام الاتفاق بعد جولات من المباحثات التي كانت قد تمت خلال العامين الماضيين.
من جهتها، نشرت وسائل إعلام البلدين لقطات فيديو تُظهر الوزيرين يتصافحان أمام عدسات الكاميرات.
وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن وزيري الخارجية عقدا "اجتماعًا موسعًا ضم وفدي البلدين بحثا فيه تنفيذ الاتفاق على عدة أصعدة".
لقاء بكين سبقته 3 اتصالات بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني، تضمنت الخطوات المقبلة لتنفيذ الاتفاق وإجراءات إعادة افتتاح البعثات وتفعيل الاتفاقيات السابقة.