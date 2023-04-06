بالفيديو.. مصافحة تاريخية في بكين بين وزير خارجية السعودية وإيران

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الخميس، في العاصمة الصينية بكين.

وبحسب التلفزيون السعودي الرسمي، فإن وزيري خارجية السعودية وإيران بحثا في اجتماع بكين إعادة فتح السفارات وتبادل السفراء.