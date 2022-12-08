الملك سلمان والرئيس الصيني يوقعان اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الصيني شي جين بينغ وقعا، اليوم الخميس، في الرياض "اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين".

وأوضحت الوكالة أن "العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز استقبل الرئيس الصيني في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض بحضور ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان".

وقالت "واس"، إنه "جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات".

وعقب ذلك، وقع الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الصيني شي جين بينغ اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.