اختتام أعمال القمة العربية الـ32 باعتماد "إعلان جدة"

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة، بصفته رئيس القمة العربية الـ32، اعتماد القرارات الصادرة عن القمة ومشروع جدول الأعمال و"إعلان جدة".

وأبرز ما تضمنه إعلان جدة الذي اعتمده مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، الترحيب باستئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة، مشددا على تكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على تجاوز أزمتها، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا.