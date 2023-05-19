اختتام أعمال القمة العربية الـ32 باعتماد "إعلان جدة"
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة، بصفته رئيس القمة العربية الـ32، اعتماد القرارات الصادرة عن القمة ومشروع جدول الأعمال و"إعلان جدة".
وأبرز ما تضمنه إعلان جدة الذي اعتمده مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، الترحيب باستئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة، مشددا على تكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على تجاوز أزمتها، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا.
وأكد إعلان جدة على تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، ووقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واحترام قيم وثقافات الآخرين، واحترام سيادة واستقلال الدول وسلامة أراضيها.
و رفض دعم تشكيل الجماعات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة، رافضا أي تدخل خارجي في الشأن السوداني، لتفادي تأجيج الصراع، والتأكيد على ضرورة التهدئة في السودان وتغليب لغة الحوار، معتبرا أن اجتماعات أطراف الصراع السودانيين في جدة يمثل خطوة يمكن البناء عليها لإنهاء الأزمة.
وأكد الإعلان على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار اليمن، ويحقق تطلعات شعبه، ودعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
كما دعا الإعلان إلى انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، وتشكيل الحكومة في أسرع وقت وتعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين.