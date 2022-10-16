كوريا الجنوبية تتطلع لتدريس لغتها في الجامعات السعودية

تتطلع كوريا الجنوبية إلى تدريس لغتها في الجامعات السعودية مع الانتشار الكبير لثقافتها في المملكة عبر المسلسلات الدرامية والفرق الغنائية الكورية المفضلة لكثير من شبان وشابات المملكة.

ومر 60 عاما على علاقة الرياض وسول الرسمية، زاد فيها تعاونهما الاقتصادي بشكل كبير، بينما زاد الاهتمام بالجوانب الثقافية في السنوات القليلة الماضية، حيث يتجه الاهتمام الكبير بالثقافة والفنون الكورية نحو تحولها لاستثمارات اقتصادية أيضا.

وقال السفير الكوري الجنوبي في الرياض، بارك جون يونغ، في مقابلة طويلة بمناسبة مرور 60 عاما على علاقة البلدين، إن "بلاده تنتظر افتتاح قسم للغة والتخصصات الكورية في الجامعات السعودية"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "سبق" السعودية.

وأضاف أنه "تم تأسيس قسم اللغة العربية في خمس جامعات كورية قبل سنوات، في حين أنه لم يتم بعد تأسيس قسم للغة الكورية والتخصصات الكورية في الجامعات السعودية"، موضحا أن "الطلبة السعوديون الذين درسوا في كوريا خلال السنوات الماضية هم جسر لتطوير العلاقات الكورية السعودية بصورة أكبر في المستقبل".

وأردف أن "معظم أولئك الطلبة يختارون تخصص الهندسة؛ لأنهم يفضلون التخصصات التي تتميز فيها كوريا مثل: تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والهندسة الكهربائية، وعلوم الأحياء وغيرها".

وأفاد بأن "الثقافة الكورية تحظى بشعبية كبيرة في المملكة، خاصة الكي بوب، والدراما الكورية تلهب حماس الشباب السعودي، لقد زرت حفل فرقة K-con في 30 سبتمبر الماضي، وشهدت بنفسي اهتمام السعوديين بالثقافة الكورية، كما أن عرض سوبر جونيور وبي تي إس في 2019 حقق نجاحًا كبيرًا".

وأكد السفير "يسعدني أنه تم تمهيد السبيل لتعزيز التعاون في المجال الموسيقي، الذي تَمثل في توقيع اتفاقيات عمل، والدراما الكورية في كل أسبوع عادة ما تكون في المراكز العشرة الأولى بين العروض المتنوعة؛ ولا سيما مسلسل لعبة الحبار الذي تم عرضه في العام الماضي، ويتوسع نطاق اهتمام الشباب السعودي بالتعرف على الثقافة الكورية إلى الأطعمة الكورية، والثقافة التقليدية واللغة".

ووصف العلاقات بين السعودية وكوريا الجنوبية، بالقول إنها "علاقة شريكيْن إستراتيجييْن، فكوريا لعبت دورًا مركزيًّا في تطوير البنية التحتية في المملكة، وأسهمت السعودية بشكل كبير في التنمية الاقتصادية لكوريا باعتبارها أكبر مورد للطاقة".

وأنهى السفير حديثه قائلا: إن "المملكة واصلت دعم جهود كوريا الجنوبية في تعزيز السلم والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وإن لها جهودًا مثمنة لتعزيز السلام والحوار في الشرق الأوسط، وإن السعودية هي أكبر شريك تجاري لكوريا في الشرق الأوسط، وتاسع أكبر شريك تجاري في العالم، ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة بين البلدين هذا العام إلى 30 مليار دولار أمريكي".