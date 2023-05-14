وفد سعودي يصل طرابلس لإعادة فتح سفارة المملكة
وصل وفد من وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، إلى طرابلس بهدف إعداد ترتيبات إعادة فتح سفارة المملكة في العاصمة الليبية.
وترأس الوفد السعودي الذي وصل مطار معيتيقة عبدالله بن فهد الشمري، وزير مفوض ونائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول العربية والأفريقية.
وكان في استقبال الوفد السعودي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، راشد أبو غفة، ومدير الشؤون العربية، خليفة القايدي، وفق بيان لوزارة الخارجية الليبية في حكومة الوفاق الوطني.
وأكد القايدي "عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرص حكومة الوفاق على تعزيزها والدفع بها إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصالح المشتركة بينهما".
وفي مايو/ أيار عام 2014، قررت السعودية إغلاق سفارتها وقنصليتها في طرابلس وإجلاء كامل بعثتها الدبلوماسية على متن طائرة خاصة نتيجة للظروف الأمنية آنذاك.