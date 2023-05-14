وفد سعودي يصل طرابلس لإعادة فتح سفارة المملكة

وصل وفد من وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، إلى طرابلس بهدف إعداد ترتيبات إعادة فتح سفارة المملكة في العاصمة الليبية.

وترأس الوفد السعودي الذي وصل مطار معيتيقة عبدالله بن فهد الشمري، وزير مفوض ونائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول العربية والأفريقية.