السعودية تعلن دعم "الشرق الأوسط الأخضر" بـ 2.5 مليار دولار

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الإثنين، تخصيص المملكة 2.5 مليار دولار من أجل دعم "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" على مدار السنوات العشر القادمة وستستضيف مقرها الرئيسي.

وأضاف بن سلمان خلال رئاسته النسخة الثانية من قمة المبادرة في مدينة شرم الشيخ المصرية، على هامش مؤتمر "COP 27" للمناخ، أن السعودية تسعى إلى أن "تمثل الطاقة المتجددة 50% من استهلاكنا في 2030".

وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي "يستهدف صافي انبعاثات صفرية من خلال التنمية المستدامة بحلول العام 2050".