وزير الخارجية السعودي: الصراع في اليمن لن ينتهي إلا بتسوية سياسية

وزير الخارجية السعودي: الصراع في اليمن لن ينتهي إلا بتسوية سياسية

رويترز
رويترز

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، أن الصراع في اليمن "لن ينتهي إلا من خلال تسوية سياسية"، مؤكدًا دعم بلاده لكافة جهود وقف إطلاق النار هناك.

وقال بن فرحان، خلال حديثه في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "نحتاج لإيجاد سبيل لإعادة الهدنة في اليمن، والعمل على تحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار".

نحتاج لإيجاد سبيل لإعادة الهدنة في اليمن، والعمل على تحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار.
فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي: الصراع في اليمن لن ينتهي إلا بتسوية سياسية
فيصل بن فرحان يبحث مع بلينكن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ومستجدات المنطقة

وتابع وزير السعودي: "نحقق تقدمًا في اليمن لكن مازال هناك ما ينبغي فعله"، مشددًا على أن "الحرب في اليمن يجب أن تنتهي عن طريق التفاوض".

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