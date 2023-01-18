وزير الخارجية السعودي: الصراع في اليمن لن ينتهي إلا بتسوية سياسية

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، أن الصراع في اليمن "لن ينتهي إلا من خلال تسوية سياسية"، مؤكدًا دعم بلاده لكافة جهود وقف إطلاق النار هناك.

وقال بن فرحان، خلال حديثه في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "نحتاج لإيجاد سبيل لإعادة الهدنة في اليمن، والعمل على تحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار".