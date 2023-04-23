السعودية تبحث مع الاتحاد الأوروبي وقف التصعيد العسكري في السودان

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اتصال هاتفي مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الأحد، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إنه تم خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه.