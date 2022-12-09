شي جين بينغ يدعو الملك سلمان لزيارة الصين

ووقع الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الصيني شي جين بينغ اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.

وكان ولي العهد السعودي قد استقبل، في وقت سابق الخميس، الرئيس الصيني بالديوان الملكي السعودي، وأجريت لشي جين بينغ مراسم استقبال رسمية.

ويزور الرئيس الصيني المملكة العربية السعودية بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، من 7 إلى 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري.