شي جين بينغ يدعو الملك سلمان لزيارة الصين
دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لزيارة الصين، حسبما أفادت قناة الإخبارية الرسمية السعودية، اليوم الجمعة.
شي جين بينغ وصل إلى السعودية يوم الأربعاء، بدعوة من العاهل السعودي في زيارة رسمية من 7 إلى 9 كانون الأول/ديسمبر
ووقع الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الصيني شي جين بينغ اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.
وكان ولي العهد السعودي قد استقبل، في وقت سابق الخميس، الرئيس الصيني بالديوان الملكي السعودي، وأجريت لشي جين بينغ مراسم استقبال رسمية.
ويزور الرئيس الصيني المملكة العربية السعودية بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، من 7 إلى 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري.