طلب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الأحد، من الشعب الفلسطيني الصبر، مؤكدًا أن "الصبح قريب"، على حد وصفه.

وقال كنعاني في تصريحات صحفية: "ينبغي أن يُقال لشعب فلسطين المتألم والحزين، والصامد والصابر، قليل من الصبر، فالفجر قريب".

وأضاف كنعاني: "على الرغم من هذه الجرائم والمجازر الشنيعة بحق الفلسطينيين، فإن الإخفاقات الإستراتيجية للكيان الإسرائيلي منذ عملية طوفان الأقصى وحتى الآن لن يتم تعويضها أبدًا".

وتابع: "مساحة التنفس المتاحة للنظام الإسرائيلي في المنطقة والعالم تضيق يومًا بعد يوم، وينتشر الغضب العالمي ضد هذا النظام، ويتعمّق اليأس في المجتمع والنخب من النظام الإسرائيلي، ويزداد الخوف من المستقبل المظلم للنظام وسكانه المحتلين".

واغتالت إسرائيل، بحسب الرواية الإيرانية ورواية حركة حماس، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في محل إقامته شمال طهران في 31 من الشهر الماضي.

وتوعد كبار المسؤولين في إيران، من بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، بردٍ حاسم وقوي ضد إسرائيل بسبب انتهاك سيادة إيران واغتيال ضيفها.