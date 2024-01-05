ميليشيا الحوثي توسع منصات إطلاق الصواريخ لاستهداف السفن في البحر الأحمر

قالت مصادر عسكرية يمنية إن ميليشيا الحوثي وسّعت مساحة مواقع إطلاق القذائف والصواريخ التي تستهدف من خلالها السفن التجارية في البحر الأحمر، لأكثر من محافظة أخرى، إلى جانب محافظة الحديدة شمال غرب اليمن.

وذكرت المصادر لـ"إرم نيوز" أن "ميليشيا الحوثي لم تكتفِ باستهداف الملاحة التجارية البحرية، من مواقعها في محافظة الحديدة، بل وسّعت منصاتها لإطلاق الصواريخ والقذائف من داخل حدود المناطق التي مازالت خاضعة لسيطرتها، والمُطلة على البحر الأحمر، في كلٍ من محافظتي حجّة شمال الحديدة، وتعز الواقعة جنوبها".

بدوره، صرح المتحدث العسكري لمحور تعز التابع للجيش اليمني العقيد عبدالباسط البحر إن ميليشيا الحوثي اتخذت من المرتفعات الجبلية شمال شرق محافظة تعز، وهي المعسكرات السابقة التابعة للقوات الجوية، وجبل أومان وجبل أعلى، وغيرها من المرتفعات الجبلية المحيطة في تلك المنطقة، منصات جديدة لإطلاق صواريخها، باتجاه السفن التجارية، وتهديد الملاحة البحرية".