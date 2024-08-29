للمرة الثانية تعلن مقتله.. من هو "أبو شجاع" الذي اغتالته إسرائيل؟

أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 5 فلسطينيين بينهم محمد جابر "أبو شجاع" قائد كتيبة "طولكرم" التابعة لحركة "الجهاد الإسلامي"، وهو الذي كانت إسرائيل أعلنت سابقاً اغتياله قبل أن يظهر حياً بعد أيام.

من هو قائد كتيبة "طولكرم"

محمد سامر جابر أبو شجاع، من مواليد مخيم نور شمس قرب طولكرم شمالي الضفة الغربية، وهو الابن الأوسط بين 5 أشقاء، ويبلغ من العمر 26 سنة.

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درس أبو شجاع مراحله التعليمية الأولى في مخيم نور شمس، لكنه لم يتمكن من إكمال دراسته بسبب ظروف قاهرة.

يعد محمد جابر أبو شجاع أحد مؤسسي كتيبة طولكرم في مارس/ آذار 2022، التابعة لسرايا القدس الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي" برفقة قائدها الأول سيف أبو لبدة، ثم تولى قيادتها بعد مقتل أبو لبدة في 2 أبريل/ نيسان 2022.

توسعت الكتيبة تحت قيادة أبو شجاع، حتى قُدر عدد عناصرها في سبتمبر/ أيلول 2022 بحوالي 40 فردا مجهزين.

وشملت عملياتها العسكرية استهداف جنود الجيش الإسرائيلي عند نقاط التماس والحواجز، والتصدي لاقتحامات طولكرم ومخيم نور شمس.

يصف الإعلام العبري أبو شجاع بأنه من كبار المطلوبين لإسرائيل، وأنه "شخص زعزع الاستقرار بشمال الضفة".

ورغم أنه تربى في بيت بسيط، إلا أن شخصيته وقدراته جعلت منه "رمزا قياديا"، بحسب الإعلام العبري.

وكانت إسرائيل قد أعلنت مقتل أبو شجاع في عملية خلال أبريل/ نيسان الماضي، لكنه ظهر فيما بعد خلال تشييع جثامين في مخيم نور شمس، بعد أيام من إعلان اغتياله.