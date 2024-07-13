الأونروا: غزة أصبحت معزولة عن وصول المساعدات

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن مدينة غزة أصبحت معزولة عن وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان المدينة المنكوبين بعد تدمير شوارعها الرئيسية وتسويتها بالأرض.

وأضافت مسؤولة الاتصالات في الأونروا لويز ووتردج في حديث لواشنطن بوست، بعد 9 شهور من الحرب أصبحت مدينة غزة إحدى أكثر المدن حرمانًا في القطاع، ومعزولة بشكل كبير عن تلقي المساعدات الإنسانية والطبية ووصولها إلى مستحقيها،جرّاء العملية العسكرية الإسرائيلية في عمق المدينة.

وأوضحت أن إصدار القوات الإسرائيلية قرارًا بتهجير وإخلاء سكان شمال وادي غزة باتجاه الجنوب يمثل جريمة حرب تزيد وتفاقم من معاناة الفلسطينيين.

وخلال حديثها عن أمر الإخلاء قالت ووتردج:" شاهدنا عشرات العائلات الفلسطينية وهي ترفع أيديها ويتقدمها الأطفال رافعين الرايات البيضاء أمام الآليات والدبابات الإسرائيلية ونقاط التفتيش".

وشددت على أنها التقت بعشرات العائلات النازحة الذين أكدوا بأنهم يعيشون أوضاعًا مأساوية للغاية.