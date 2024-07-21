أعلن زعيم ميليشيا الحوثي في اليمن، عبدالملك الحوثي، أن هجومهم على مدينة تل أبيب الإسرائيلية بطائرة مُسيّرة، فجر الجمعة، كان إيذاناً بدخول المرحلة الخامسة من التصعيد العسكري تجاه إسرائيل والملاحة البحرية.

كما أعلن عبد الملك أن تل أبيب لم تعد آمنة، مؤكداً، في خطاب متلفز ألقاه اليوم الأحد، أن الطائرة المُسيرة التي استهدفت يافا هي من تصنيع يمني، وأطلقتها قوة يمنية، وهذا يدخل في إطار نطاق عملياتي جديد وتطوير أسلحة لأداء المهام القتالية، لافتاً إلى أنها مسيرة متطورة ذات قدرة واضحة على المستوى التكتيكي والتقني، وذات مدى بعيد وقوة تدميرية جيدة تفوق أية طائرة أخرى.

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وكشف في إطار حديثه عن وجود تنسيق مباشر وقوي مع جبهات الإسناد، -ويقصد ما يسمى بمحور المقاومة، إيران وحزب الله اللبناني والحشد الشعبي في العراق، زاعماً أن ذلك التنسيق مؤثر على إسرائيل.

وفي تعليقه على الهجوم الإسرائيلي على الحديدة، مساء أمس السبت، قال إن اختياره لأهدافه من خلال الهجوم على خزانات شركة النفط وخزانات مؤسسة الكهرباء، يأتي في سياق استهداف الاقتصاد اليمني، مقللاً في الوقت نفسه من أن ذلك سيعمد إلى توقيف أو الحد من هجماتهم (هجمات الحوثيين) المختلفة.