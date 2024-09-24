الدفاعات السورية تستهدف "جسما غريبا" في سماء طرطوس الساحلية

ذكرت إذاعة "شام إف إم" المحلية السورية أن أصوات انفجارات سُمعت في محافظة طرطوس الساحلية، وأشارت إلى أنها قد تكون ناتجة عن "تصدي الدفاعات الجوية لأهداف معادية قبالة البحر".

بينما ذكرت صحيفة "الوطن" أن الدفاعات الجوية أسقطت 3 مسيّرات إسرائيلية في سماء طرطوس، وأن إحداها سقطت مع شظايا الصاروخ الذي دمرها فوق أحد المنازل في قرية اسقبولي القريبة من طرطوس ما أدى إلى أضرار مادية دون تسجيل إصابات.

وكالة "سبوتنيك" الروسية قالت إن "الدفاعات الجوية السورية تعاملت مع هدف معاد قبالة سواحل مدينة طرطوس شمال غربي البلاد".

وأوضحت أن صاروخا اعتراضيا أطلقه سلاح الدفاع الجوي السوري استهدف "جسما غريبا" فوق المياه الإقليمية قبالة مدينة طرطوس.

وأضافت أن الدفاعات الجوية "أطلقت صاروخا واحدا نحو هدف معاد يعتقد أنه طائرة مسيرة، وأسقطه".