غادر وفدا إسرائيل وحركة حماس، مساء اليوم، القاهرة، دون التوصل لاتفاق بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل للرهائن.

وأعلن مسؤول في حماس الأحد أن وفد الحركة غادر القاهرة بعد لقاء مع الوسطاء المصريين والقطريين في سياق المفاوضات.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في بيان "غادر وفد حركة حماس المفاوض القاهرة مساء اليوم، بعد أن التقى الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، واستمع منهم لنتائج جولة المفاوضات الأخيرة".

وقال أسامة حمدان القيادي في حركة حماس في تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد، إن الحركة ملتزمة باقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي طُرح في الثاني من يوليو/ تموز وترفض الشروط الإسرائيلية الجديدة لوقف إطلاق النار، وفق رويترز.

وأضاف حمدان أن الحديث عن اتفاق وشيك غير صحيح.

وفي سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام عبرية عودة الوفد الإسرائيلي المفاوض من القاهرة.

وقال مسؤولون إسرائيليون: "فرصة تحقيق انفراجة في المحادثات اليوم ضئيلة.. التفويض الذي حصل عليه الوفد لا يسمح بالتوصل إلى تسوية بشأن محور فيلادلفيا".