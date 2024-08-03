تشير معطيات كثيرة إلى أن خطة جديدة تبناها الجيش الأمريكي لمواجهة ميليشيا الحوثي وتهديداتها في البحر الأحمر، وبدأ بتنفيذها منذ أسابيع.

وتعتمد الخطة على نسخ تجربة أفغانستان، باعتماد منظومات من المراقبة الجوية والإلكترونية، والمسيّرات التي تنطلق من قواعد برية في منطقة عمليات القيادة المركزية.

وبحسب تقرير لقناة "العربية"، تشبه هذه الإجراءات الأمريكية إلى حدّ كبير "خطة أفغانستان" أو "خطة عبر الأفق" أي سحب القوات من الميدان، واستعمال القدرات المتطورة للمسح والمراقبة وإجهاض الهجمات؟

ويبدو أن القيادة المركزية تمكنت عبر هذه الخطة الجديدة من تخطّي الكثير من العراقيل السياسية والميدانية.

وفي هذا الصدد، كشف مسؤول دفاعي أمريكي تحدّث للقناة، أن "لا سفن حربية أمريكية في منطقة البحر الأحمر أو خليج عدن منذ أسابيع"؛ ما يعني أن الأمريكيين يواجهون تهديدات الحوثيين "بدون البحرية الأمريكية".

ومن الممكن جدًّا أن يتمكّن الطرفان، الحوثيون والأمريكيون، من البقاء على هذه الحالة من القصف والقصف المضاد لأمد طويل، خصوصاً أن الحوثيين يملكون كميات ضخمة من الصواريخ والمسيرات، كما أن الأمريكيين لم يعودوا مضطرين لمعالجة مشكلة انتشار الجنود ونشر القوات الجوية والبحرية.

يشار إلى أن الخطة الأمريكية الأولى كانت تقوم على صد الهجمات الصاروخية الحوثية، ثم تطورت إلى صد و"تدمير القدرات الحوثية".