دفع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بمطالب للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تضمنت الاستجابة للمجاعة وتعليق عضوية السودان.

وكان على رأس هذه المطالب، تبني الأمم المتحدة برنامجًا عاجلًا للاستجابة للطوارئ الإنسانية لإنقاذ الشعب السوداني من المجاعة.

واختتمت الجمعة بمدينة جنيف السويسرية المباحثات الإنسانية التي قادتها الأمم المتحدة خلال الفترة بين 11 إلى 19 يوليو/ تموز الجاري، مع وفدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع كل على حدة، حول الملف الإنساني دون التوصل لاتفاق بإدخال المساعدات الإنسانية للسودان.

وفي ختام المباحثات سلم وفد قوات الدعم السريع، المبعوث الأممي للسودان رمطان لعمامرة، خطابًا رسميًا موجهًا من دقلو، للأمين العام للأمم المتحدة، يتضمن ما تم التوصل إليه خلال المباحثات.

ويتضمن الخطاب، التزام قوات الدعم السريع بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، إلى جانب العديد من المطالب.

وطالب "حميدتي" في خطابه الذي تلاه وفد التفاوض خلال مؤتمر صحفي بجنيف، بـ"إنشاء آلية عليا مشتركة بين قوات الدعم السريع والأمم المتحدة لمتابعة التدابير والالتزامات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين واستكشاف التحديات التشغيلية وثغرات التنفيذ والعمل على إصلاحها".

ودعا لاستخدام كل المعابر الحدودية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع لضمان سرعة انسياب وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

واقترح تعيين منسق للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع بهدف تقوية التنسيق وتعزيز التعاون والاتصال.

كذلك دعا إلى التعاون في تدريب وبناء قدرات الفاعلين في العمل الإنساني من مدنيين وعسكريين، وتبني تدابير تشمل إصلاح وتشغيل محطات المياه والكهرباء والمرافق الصحية، وتفعيل الإجراءات المتعلقة بالألغام.

تعليق العضوية

وحثّ "حميدتي" في خطابه، مجلس الأمن الدولي على تبني قرار بتعليق عضوية السودان في الأمم المتحدة وذلك لعدم وجود حكومة شرعية بالبلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 وما تبعه من انهيار دستوري بسبب حرب 15 أبريل/ نيسان 2023.

كما حث مجلس الأمن الدولي على تبني مشروع قرار يحظر استخدام الطيران في المناطق التي لا تشهد عمليات عسكرية، فضلًا عن تبني قرار يجرم حرمان السودانيين من الحصول على وثائق إثبات الهوية مثل الجواز وشهادة الميلاد على أساس العرق أو الجغرافيا أو الانتماء الديني أو السياسي.

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ودعا قائد الدعم السريع، مجلس الأمن الدولي إلى تبني قرار يجرّم سحب ومصادرة الأرصدة البنكية والممتلكات الشخصية وحرمان المواطنين من خدمات الاتصالات والإنترنت على أساس مناطقي أو سياسي أو عرقي.

وأكد "حميدتي"، استعداده لمواصلة المباحثات والتعاون المشترك بما يسهل إيصال المساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيين.

وجدد التأكيد على استعداد قوات الدعم السريع التام للانخراط في أي تفاوض يفضي إلى وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان.