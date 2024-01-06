محللون: الجيش الأردني يخوض حربًا مفتوحة مع المهربين

ويرى الدبوبي في حديث لـ"إرم نيوز" أن هذه المنظومة قد تكون عبارة عن ساتر ترابي كبير، أو خندق ضخم يصعب على الأفراد أو الآليات اجتيازه.

وقد تكون تلك الإجراءات، حاجز حدودي، يحمل أجهزة استشعار وكاميرات لكشف أي عمليات تسلل سماعيًا أو بصريًا، لكن المحلل العسكري أشار إلى التكلفة المرتفعة لبناء سياج إلكتروني، والتي تصل إلى 100 ألف دولار أمريكي للكيلو المتر الواحد.

ويبلغ طول الحدود الأردنية السورية من الشرق وحتى أقصى الشمال، نحو 374 كيلومتر.

ويؤكد الدبوبي ضرورة توفر آليات مراقبة متحركة وثابتة، لقطع الطريق على أي محاولات للتهريب، خصوصًا بعدما أحبط الجيش محاولات لإدخال أسلحة ثقيلة إلى المملكة عبر سوريا.

إضافة لذلك، لا يستبعد الدبوبي الاعتماد على طائرات مسيرة، تأتمر من التشكيلات الأمامية لحرس الحدود، مدعومة بأسلحة دفاع جوي لمواجهة خطر التهريب عبر الطائرات المسيرة.

كما أكد المحلل العسكري، ضرورة توفر قيادة فاعلة تمتلك حرية التصرف في تغيير قواعد الاشتباك حسب نوع المهربين، بالإضافة لأجهزة رؤية ليلية ونهارية بعيدة المدى، وزيادة عدد أفراد القوات المسلحة على الحدود.

وفيما يتعلق بالغارات الجوية التي نسبت للأردن على مهربين للمخدرات في جنوب سوريا، قال الدبوبي إن الضربات الاستباقية يجب أن تطال "رأس الأفعى" في إشارة إلى الميليشيات الإيرانية التي تتهمها عمان بالوقوف وراء هذه الهجمات.