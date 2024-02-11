تحت أنظار الجيش.. إسرائيليون يعيقون دخول مساعدات إلى غزة

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها اليوم الأحد، عن قيام مجموعات من الشبان الإسرائيليين المتشددين، جُلهم من المراهقين، بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم خلال تخييمهم قربه، وذلك تحت أنظار جيش الدفاع الإسرائيلي.

ورغم دعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إسرائيل إلى ضمان مرور المساعدات لغزة عبر معبر كرم أبو سالم، تؤكد الصحيفة أنه لا يوجد جهد واضح من قبل الجيش الإسرائيلي لوقف تجاوزات هؤلاء المتشددين.

وبشأن التفاصيل، أضافت الصحيفة: "بدأ شباب إسرائيلي ينتمي بعضهم إلى رابطة الدفاع اليهودية، التي أسسها في نيويورك الحاخام المتطرف مئير كاهانا، وصنفها مكتب التحقيقات الفدرالي كمنظمة إرهابية، بالتخييم قرب معبر أبو سالم لمنع أي شاحنات غذاء ودواء من الدخول إلى غزة تحت شعار (الحرب هي الحرب)"، وفق ما ذكر دي بريسر، وهو أحد الشباب المشاركين في إعاقة دخول المساعدات.

وقال بريسر الذي يعيش في مستوطنة يتسهار في الضفة الغربية، التي تشتهر بالعنف ضد الفلسطينيين المجاورين وتم اعتقاله عشرات المرات، بما في ذلك خلال المظاهرات المؤيدة للإصلاح القضائي المثير للجدل في إسرائيل: "لم تهتم الولايات المتحدة بالمدنيين عندما فجَّرت هيروشيما وناغازاكي.. مَن يُقدّم المساعدة لعدوه؟".