السودان.. نائب البشير "يتبرأ" من المشاركة في "انقلاب 1989"

تبرأ بكري حسن صالح، النائب الأول للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة، من المشاركة في "انقلاب 30 يونيو/ حزيران 1989".

وقال صالح، لدى استجوابه أمام محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو/حزيران 1989، إنه "سمع اسمه في الإذاعة كعضو في مجلس الثورة".

وأضاف: "البشير لم يخبرني بالانقلاب أو يشاورني لضمي إلى مجلس قيادة الثورة، ولو شاورني، فلم أكن أستطيع أن أرفض له طلباً، وبالتالي لم يشاورني لثقته بي".