قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن صواريخ مضادة للدروع أطلقت من لبنان أصابت قاعدة مراقبة جوية في جبل ميرون (الجرمق) قرب الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأوضحت إذاعة الجيش، نقلا عن مسؤولين أمنيين لم تسمهم، أن صواريخ أطلقت من لبنان أصابت قاعدة مراقبة جوية في جبل ميرون، مشيرة إلى أن القاعدة "تواصل عملها".

من جهتها، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن "3 صواريخ أطلقت من لبنان على قاعدة في ميرون، وتم اعتراض اثنين منها بينما سقط الثالث في القاعدة"، بحسب وكالة "الأناضول".

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وقبل ذلك، دوت صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية.

وتابعت "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي طلب من سكان مستوطنات أياليت هشاهر وحولتا ويسود هامعلا ومهانايم ومشمار هايردين وغادوت الشمالية البقاء قرب الأماكن المحمية والملاجئ وتقليل حركتهم في المناطق غير المحمية.

من جهته، أعلنت مبلبشيا "حزب الله" أن عناصرها استهدفت تجهيزات تجسسية في مقر وحدة المراقبة وإدارة العمليات ‏الجوية في قاعدة ميرون.

وأضافت، في بيان، أن الاستهداف تم "بالأسلحة المناسبة وحقق إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".

وفي بيان لاحق، قال "حزب الله" إنه قصف موقع المالكية بقذائف ‏المدفعية دون تفاصيل إضافية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

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وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل الحرب التي تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخلّفت أكثر من 133 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

ووسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة، تتأهب إسرائيل لرد انتقامي من "حزب الله" على اغتيالها القيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر في بيروت يوم 30 يوليو/ تموز الماضي.