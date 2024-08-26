رجح تقرير لصحيفة معاريف الإسرائيلية، أن يشن الجيش الإسرائيلي هجوما استباقيا آخر ضد ميليشيا حزب الله هذا الأسبوع.

وقالت الصحيفة، الأحد، إن المسؤولين الأمنيين في إسرائيل يراقبون من كثب التطورات في لبنان، ويقدرون أن حزب الله قد يحاول الانتقام لعمليات الاغتيال التي نُفذت خلال الأسابيع الماضية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه مستعد لأي سيناريو على الحدود الشمالية، وأن أنظمة الدفاع الصاروخي في حالة تأهب قصوى.

وبحسب تقارير أجنبية، من المتوقع أن تستمر ردود إسرائيل الوقائية الإضافية هذا الأسبوع أيضًا، فيما أفادت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأن ميليشيا حزب الله بدأت عملية إخلاء للمدنيين في الضاحية الجنوبية قبل يومين، بهدف حمايتهم من رد محتمل من جانب إسرائيل.

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من جهته، قال موقع "ماكو" العبري، الأحد، إن الإسرائيليين بدأوا في تخزين كميات كبيرة من الأغذية والأدوية تكفيهم لأوقات طويلة، تحسبًا لاندلاع مواجهة أوسع مع ميليشيا حزب الله اللبنانية.

وأوضح الموقع، التابع للقناة 12 الإسرائيلية، أنه على الرغم من عدم ورود تعليمات جديدة من وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن المستشفيات، لا سيما الشمالية منها، رفعت حالة التأهب إلى القصوى استعدادًا لأي سيناريو.

وبيّن أنه في ظل الهجوم، الذي شنته إسرائيل ضد ميليشيا حزب الله، وتزايد المخاوف من التصعيد الأمني المحتمل، أجرى وزير الصحة الإسرائيلي، أورئيل بوسو، برفقة المدير العام للوزارة، موشيه بار، تقييمًا للوضع مع رؤساء المنظومة الطبية في وزارة الصحة.