بيان سعودي يدعو إلى احترام استقرار لبنان وسيادته

أكدت السعودية، الاثنين، أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته، حيث تصاعدت بشدّة حدّة الاشتباكات بين ميليشيا "حزب الله" وإسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته على "إكس" إن "المملكة العربية السعودية تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الأمنية الجارية في الأراضي اللبنانية، وتُجدِّد تحذيرها من خطورة اتساع رقعة العنف في المنطقة، والانعكاسات الخطيرة للتصعيد على أمن المنطقة واستقرارها"، بحسب وكالة الأنباء

وحث البيان "الأطراف كافة على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والنأي بالمنطقة وشعوبها عن مخاطر الحروب"، كما دعت المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره ومسؤولياته لإنهاء الصراعات في المنطقة.

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وأكد البيان أهمية "الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته، بما يتوافق مع القانون الدولي".

وخلّفت مئات الغارات الإسرائيلية على مناطق عديدة في لبنان الاثنين، 492 قتيلا، بينهم 35 طفلا، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات اللبنانية، في أعنف قصف جوي على الإطلاق يستهدف هذا البلد منذ بدء تبادل إطلاق النار على جانبَي الحدود قبل نحو عام على خلفية الحرب في غزة.