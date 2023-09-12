خرق لوقف إطلاق النار في "عين الحلوة" وأبو مرزوق يدخل على خط التهدئة

هددت اشتباكات اندلعت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الإثنين.

وسقطت إحدى القذائف الناجمة عن الاشتباكات، قرب "ماكدونالز"، إلى الجنوب من مدينة صيدا، وأخرى في محيط الجامعة اللبنانية.