خرق لوقف إطلاق النار في "عين الحلوة" وأبو مرزوق يدخل على خط التهدئة
هددت اشتباكات اندلعت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الإثنين.
وسقطت إحدى القذائف الناجمة عن الاشتباكات، قرب "ماكدونالز"، إلى الجنوب من مدينة صيدا، وأخرى في محيط الجامعة اللبنانية.
وكان الهدوء الحذر قد خيم ليلا وطيلة ساعات النهار في "عين الحلوة"، وأتاح للفارين من الاشتباكات تفقد منازلهم وممتلكاتهم ومن ثم مغادرة المخيم.
كما سجلت حركة ملحوظة في صيدا لأول مرة؛ منذ اندلاع الاشتباكات في جولتها الأخيرة يوم الخميس الماضي.
وبالتزامن مع هذه التطورات يجري عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عزام الأحمد، موفدًا من الرئيس الفلسطيني، سلسلة لقاءات في لبنان مع المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين بهدف تثبيت التهدئة في عين الحلوة.
كما وصل إلى بيروت نائب رئيس حركة حماس موسى أبو مرزوق؛ لبحث " تطورات الأوضاع في المخيمات الفلسطينية، وخاصة ما يجري في مخيم عين الحلوة"، وفق ما ذكر بيان لحركة حماس.
وقال البيان إن مرزوق سيلتقي مسؤولين لبنانيين وممثلين عن الفصائل الفلسطينية؛ "لمحاولة احتواء الأوضاع في مخيم عين الحلوة والتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الاشتباكات العنيفة".