بعد أن هدد بـ"زوال" إسرائيل، عاد الأمين العام لميليشيا "حزب الله"، لتبرير تأخر الرد على إسرائيل بعد اغتيال مسؤول كبير في الميليشيا، في معادلة جديدة أثارت سخرية "خفية" في الشارع اللبناني، بحسب مراقبين.



وكان نصر الله قال في خطاب أمس الثلاثاء، إن تأخر الرد على إسرائيل "جزء من العقاب وحرب نفسية"، غير أن المحللين يرون أن هذا العقاب "لا يكون إلا بحق الشعب اللبناني".

ويقول المحللون، إن خطاب الأمين العام للميليشيا "يستكمل حالة الإرهاب النفسي على أهالي مناطق عدة في لبنان، لا سيما العاصمة بيروت".

ولا يمر خطاب نصر الله مرور الكرام، إذ يكون له تأثير مباشر يعطل وتيرة الحياة "المقتولة" بطبيعة الحال في ظل الأوضاع المتردية التي يشهدها لبنان، كما يرى مراقبون.

ويؤكدون أن ظهور نصر الله مرتين في أقل من أسبوع "كان له أثر كبير بالسلب على محاولات اللبنانيين لدفع الحياة في الاستمرارية وتحريك الركود الاقتصادي".



كما رصد مراقبون، حركة الشارع بالعاصمة، حيث ينتهي اليوم في بدايته مع خطاب نصر الله، عندما يحاول الكثير، العودة من العمل سريعًا ومبكرًا على غير المألوف، قبل غلق الكثير من الطرقات من جانب عناصر الميليشيا، بحجة التأمين، دون معرفة تأمين من بالتحديد.

وفي مشهد يتكرر دائمًا مع كلمات نصر الله، بحسب المراقبين، يهرول الكثير من اللبنانيين إلى منازلهم، حتى لا يتعرضوا لمصاعب، وحفاظًا على حياتهم في ظل قيام بعض "الموتورين" على حد وصف الشارع، بإطلاق أعيرة نارية في سماء المدينة، قد تصيب أحدًا بالخطأ، ويصبح "شهيد الخطاب".



وفي وقت يرى فيه بعض أنصار الميليشيا، أن خطابات "نصر الله" ستحمل تهديدات لإسرائيل، إلا أن الأمر في النهاية ينتهي دون شيء، وهو ما يراه مؤيدون كـ"نوع من تكتيك القائد".

ويقول مواطنون، طلبوا عدم نشر أسمائهم لدواع أمنية، إنهم مرغمون على الإشادة بخطابات نصر الله، خوفًا من "مخبرين" ينشرهم "حزب الله" في معظم المناطق لمراقبة ومعاقبة أي معارضين.



ويختم المراقبون بأن انتظار اللبنانيين لخطاب نصر الله لا يختلف كثيرًا عن انتظار القصف الإسرائيلي، حيث إذ قطاع كبير منهم أن الخطاب يقتل أوضاعهم المعيشية".