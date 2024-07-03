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العالم العربي

الأولى منذ 6 أعوام.. مسعود بارزاني يزور بغداد

الأولى منذ 6 أعوام.. مسعود بارزاني يزور بغداد
السوداني يلتقي بارزاني في بغدادالمصدر: وكالة الأنباء العراقية
وكالات
وكالات
03 يوليو 2024، 2:33 م

وصل الزعيم الكردي مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى بغداد في زيارة هي الأولى منذ 6 سنوات، حيث التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني إن اللقاء تناول سبل "إرساء المزيد من التنظيم في الملفات الإدارية والتنفيذية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، في مختلف المجالات والملفات".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السوداني أن زيارة بارزاني إلى بغداد "مهمة"، وأنه "تم إجراء حوار بنّاء وهادف لمختلف القضايا الداخلية والأوضاع الإقليمية".

https://www.eremnews.com/arab-world/llw2k4wgfk

وأضاف السوداني "قطعنا شوطًا مهمًا في بناء الثقة بين حكومتي المركز والإقليم وتجاوزنا المشكلات الموروثة"، مشيرًا إلى أن "الأوضاع الإقليمية وتطوراتها كانت حاضرة في اللقاء".

ويعد بارزاني أبرز القادة الأكراد، ويتزعم الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان. وكانت آخر زيارة له إلى بغداد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.

ومنذ عقود يخيم التوتر على العلاقات بين الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان، وتصاعد التوتر مؤخرًا على خلفية عدة قرارات قضائية أصدرتها بغداد بحق الإقليم الذي اعتبرها تقويضا لصلاحياته.

ومن ضمن الملفات الشائكة الصادرات النفطية التي قام بها الإقليم لسنين طويلة قبل أن تتوقف منذ أكثر من عام.

العراق

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