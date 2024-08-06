قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب اليوم الثلاثاء، إن الحكومة اللبنانية تحاول منع حزب الله من "الرد" على إسرائيل لما قد يؤدي إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط.

وأضاف بوحبيب وفقًا لـ"رويترز"، "نعمل من أجل ألا نصل في أي رد إلى حرب شاملة".

وقال إن الحرب "لا تفيد أيًا من الدول، ولا تفيد إسرائيل، لا تفيد إلا من يريد الحرب. لكن نسعى، ألا يكون الرد... إذا كان هناك لا بد من رد، ألا يكون جماعيًا ولا أن يكون كذلك قويًا بحيث يقودنا إلى حرب واسعة".

وتصاعد التوتر في المنطقة الأسبوع الماضي بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، وكذلك مقتل القائد العسكري الكبير في جماعة ميليشيا حزب الله اللبنانية فؤاد شكر في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت ميليشيا حزب الله الأسبوع الماضي، إن الجماعة المتحالفة مع إيران سترد بطريقة مدروسة.