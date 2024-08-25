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نتنياهو محذرا "حزب الله": إسرائيل لم تقل كلمتها الأخيرة | إرم نيوز

العالم العربي

نتنياهو محذرا "حزب الله": إسرائيل لم تقل كلمتها الأخيرة

نتنياهو محذرا "حزب الله": إسرائيل لم تقل كلمتها الأخيرة
بنيامين نتنياهوالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
25 أغسطس 2024، 1:29 م

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، ميليشيا حزب الله من أن إسرائيل لم تقل "كلمتها الأخيرة" بضرباتها على جنوب لبنان لإحباط هجوم واسع النطاق للحزب.

وقال نتنياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء، بحسب مكتبه، بعد الهجوم الذي نفذه حزب الله "قبل ثلاثة أسابيع، قضينا على القائد في حزب الله واليوم أحبطنا خططه الهجومية".

وكانت تل أبيب أعلنت في وقت سابق أنها نفذت ضربة استباقية أحبطت هجومًا واسعًا خطط خلاله "حزب الله" لضرب أهداف إستراتيجية، شمال ووسط إسرائيل. 

وأعلنت ميليشيا حزب الله، أنها نجحت في ضرب مواقع إسرائيلية من بينها "هدف نوعي" في عمق إسرائيل، وفق تعبيرها، مضيفة أن "العملية العسكرية لهذا ‏اليوم قد تمت وأنجزت"، بحسب بيانات متعاقبة أصدرتها. 

وجاء الهجوم الأحد ردًّا على اغتيال إسرائيل القائد البارز في حزب الله فؤاد شكر أواخر تموز/يوليو المنصرم في الضاحية الجنوبية في بيروت.

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حزب اللهإسرائيل

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