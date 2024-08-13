أفادت وسائل إعلام عبرية، فجر اليوم الأربعاء، بأن شمال إسرائيل تعرض لهجوم صاروخي كبير من جنوب لبنان على منطقة "ميرون".

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إنه تم إطلاق 30 صاروخ "كاتيوشا" من جنوب لبنان باتجاه منطقتيْ "الجليل الأعلى" و"ميرون" شمالي إسرائيل.

وذكرت الهيئة أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت بعض تلك الصواريخ فيما سقط بعض منها في مناطق زراعية.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إنه تم رصد إطلاق 25 صاروخاً باتجاه "ميرون" سقطت في مناطق مفتوحة دون أي إصابات.

من جهتها، أعلنت ميليشيا "حزب الله" اللبنانية قصف قاعدة "جبل نيريا" بصواريخ "الكاتيوشا" رداً على الاعتداء الإسرائيلي على بلدة "برعشيت" جنوبي لبنان.