قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه استهدف بغارة جوية مقاتلين اثنين من ميليشيا حزب الله، داخل منشأة عسكرية في بلدة "بليدا" جنوبي لبنان، وفق وكالة "الأناضول".

وأشار الجيش، في بيان مقتضب، إلى أن الطيران الحربي "أغار على مسلحين اثنين من حزب الله، كانا يعملان داخل منشأة عسكرية تابعة للتنظيم في بلدة بليدا جنوبي لبنان".

وبحسب الوكالة، لم يصدر أي تعليق من الحزب بشأن ما ورد في بيان الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت إسرائيل رصد صواريخ أطلقت من جنوب لبنان وأخرى من غزة، من دون الإعلان عن وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق قذائف صاروخية من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة شمالي البلاد.