رغم محدودية الموارد وتراجع الدعم.. ما خيارات الأردن للتعامل مع أزمة اللاجئين؟
أطلق الأردن تحذيرات مباشرة وصريحة بشأن تفاقم أزمة اللاجئين في البلاد، وخصوصا السوريين، في ظل تراجع الدعم الدولي المقدم لعمّان لمواجهة أعباء موجة اللجوء الكبيرة، الأمر الذي أثار تساؤلات حيال تعامل المملكة مع هذا الملف، الذي يشكل أعباء كبيرة على موارد الدولة المحدودة.
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أكد أن "الأردن تجاوز قدراته بكثير خلال استضافته اللاجئين على أرضه"، مشيرا إلى أن عمّان استمرت في تقديم جميع الخدمات الأساسية للاجئين السوريين، رغم الأزمات المتتالية.
وكشف الصفدي، خلال مؤتمر بروكسل السابع لمستقبل سوريا والمنطقة، بأن "الدعم الدولي للاجئين ينخفض، ووصل هذا العام إلى 6% فقط، فيما كان العام الماضي 33% مقارنة مع 62% عام 2016".
ودق المسؤول الأردني ناقوس الخطر حيال هذا الملف، وقال: "تجاوزنا قدراتنا بكثير، ونحن نقرع جرس الإنذار، والجواب النهائي هو عودتهم الطوعية لبلدهم مع ضرورة تسريع الجهود على أساس افتراضات معقولة لحل الأزمة السورية".
وعبر الوزير الأردني عن استيائه من قيام منظمات أممية، كالمفوضية العليا للاجئين وبرنامج الغذاء الدولي، بتقليص خدماتها، لافتا في الوقت ذاته إلى أن "برنامج الغذاء الدولي سيتوقف عن تقديم مساعدات لمئات الآلاف من اللاجئين في شهر أيلول المقبل".
وحول ملف عودة سوريا إلى الجامعة العربية، كشف الصفدي عن بدء عملية سياسية بالإضافة إلى بيان عمّان الذي صدر بعد اجتماع جدة، مع وجود مسار وخطوات متسقة مع القرار 2245.
لكنه شدد على أن دول الجوار هي من تتأثر بالأزمة، حيث إن "هناك 370 كيلو مترا من الحدود بين الأردن وسوريا، في الماضي التهديد كان هو الإرهاب والآن الاتجار في المخدرات، فالأوضاع الاقتصادية تتيح زيادة الاتجار بها".
أعباء متزايدة وموارد محدودة
وقال وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة إن "موقف الأردن تجاه أزمة اللاجئين السوريين كان واضحا منذ البداية، ويتمثل في العودة الطوعية والآمنة لأولئك اللاجئين، ولديه أكثر من محدد ومنطلق أبرزها الإنساني".
وبين المعايطة، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الأردن كان وما زال يراهن على التحرك العربي الذي سبق قمة جدة، تجاه إيجاد حلول فاعلة لأزمة اللجوء التي باتت تشكل عبئا على موارده"، مشيرا في الوقت ذاته إلى تطلع الأردن لتعاون أكبر مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا الملف.
ولفت الوزير الأسبق إلى تراجع الاهتمام الدولي باللاجئين، وحتى الدولة السورية ليست متعجلة في عودتهم، الأمر الذي يدفع صاحب القرار الأردني إلى البحث عن خطوات عملية من شأنها تخفيف الأعباء عليه، إلا أن المعايطة قال: "لا أملك تصورا حول هذه الخطوات التي من الممكن القيام بها".
وحول التجربة التركية، وتمكين السوريين من العيش الآمن في المناطق التي تسيطر عليها أنقرة، أوضح المعايطة بأن "هذا الحل ليس من ضمن أجندة الأردن، الذي حافظ منذ بداية الأزمة على موقف واضح حيال التدخل العسكري".
وشدد المسؤول الأردني السابق على أن هذا الموضوع "بالغ الأهمية من الناحية الاقتصادية، خصوصا في قطاعات الطاقة والمياه، وكذلك قطاع التعليم"، مشيرا إلى "وجود 155 ألف طالب سوري على مقاعد الدراسة في الأردن، وبحال تراجع الدعم الدولي للاجئين فإن ذلك سيشكل مشكلة حقيقية وكبيرة للأردن"، وفق تقديره.
عودة طوعية وآمنة
بدوره، أكد الخبير الاستراتيجي، عامر السبايلة، أن هناك "تغييرا في الأولويات لدى المجتمع الدولي تجاه أزمة اللاجئين، خصوصا السوريين في الأردن".
وقال السبايلة إن الأردن لا يمكنه القيام بخطوات أحادية في موضوع عودة اللاجئين دون تأمين ممرات آمنة، وضمانات أمنية تكفل عدم الملاحقة، وبالتالي فإن هذه القضية ستبقى "حجر عثرة" لبلد مثل الأردن يعتمد على المساعدات الخارجية، وتمنعه علاقته المتوازنة مع المجتمع الدولي من القيام بخطوات من شأنها ترحيل اللاجئين.