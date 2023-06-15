رغم محدودية الموارد وتراجع الدعم.. ما خيارات الأردن للتعامل مع أزمة اللاجئين؟

وكشف الصفدي، خلال مؤتمر بروكسل السابع لمستقبل سوريا والمنطقة، بأن "الدعم الدولي للاجئين ينخفض، ووصل هذا العام إلى 6% فقط، فيما كان العام الماضي 33% مقارنة مع 62% عام 2016".

ودق المسؤول الأردني ناقوس الخطر حيال هذا الملف، وقال: "تجاوزنا قدراتنا بكثير، ونحن نقرع جرس الإنذار، والجواب النهائي هو عودتهم الطوعية لبلدهم مع ضرورة تسريع الجهود على أساس افتراضات معقولة لحل الأزمة السورية".

وعبر الوزير الأردني عن استيائه من قيام منظمات أممية، كالمفوضية العليا للاجئين وبرنامج الغذاء الدولي، بتقليص خدماتها، لافتا في الوقت ذاته إلى أن "برنامج الغذاء الدولي سيتوقف عن تقديم مساعدات لمئات الآلاف من اللاجئين في شهر أيلول المقبل".

وحول ملف عودة سوريا إلى الجامعة العربية، كشف الصفدي عن بدء عملية سياسية بالإضافة إلى بيان عمّان الذي صدر بعد اجتماع جدة، مع وجود مسار وخطوات متسقة مع القرار 2245.

لكنه شدد على أن دول الجوار هي من تتأثر بالأزمة، حيث إن "هناك 370 كيلو مترا من الحدود بين الأردن وسوريا، في الماضي التهديد كان هو الإرهاب والآن الاتجار في المخدرات، فالأوضاع الاقتصادية تتيح زيادة الاتجار بها".