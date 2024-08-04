دعت فرنسا، اليوم الأحد، مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية، فوراً، وذلك بالتزامن مع مخاطر التصعيد المحتمل بين إيران و"حزب الله" من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى.

وقالت وزارة الخارجية، في إرشادات للسفر، إن فرنسا دعت رعاياها إلى مغادرة لبنان؛ بسبب خطر التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

وجددت الوزارة تحذيراتها للمواطنين الفرنسيين من السفر إلى لبنان.

وأعلن "حزب الله" ليل السبت - الأحد، قصف شمال إسرائيل "بعشرات صواريخ الكاتيوشا" ردًا على قصف إسرائيلي أصاب "مدنيين" في جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان إنه "قصف منطقة جديدة وهي (بيت هلل) في شمال إسرائيل بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أفادت في وقت سابق السبت بإصابة "6 مدنيين" بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان.